Первокурсницу в Хабаровске напугали обысками и «изъяли» 850 тысяч

В Хабаровске 18-летняя первокурсница попалась на тщательно разыгранную схему, сообщает hab.aif.ru.
Сначала ей позвонила женщина и представилась сотрудницей вуза, где учится девушка. Под предлогом «обновления данных» студентку убедили назвать код из СМС.
Это был первый звоночек, но он не прозвенел достаточно громко. Вслед за ним началась волна звонков — якобы от портала госуслуг и правоохранительных органов. Один из звонивших заявил:
«От твоего имени перевели деньги на Украину». Девушке пообещали обыски, уголовное дело и блокировку счетов, если она не поможет «следствию».
Помогала, как могла — переводами. Сначала с телефона отца ушло 326 тысяч рублей. Потом с телефона матери — ещё 524 тысячи. Всего мошенники выманили у семьи 850 тысяч рублей.
«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы», — сообщает Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.