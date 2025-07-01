В Самарской области возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы

В Куйбышевском и Волжском районах Самарской области начато уголовное расследование из-за загрязнения водоема, приведшего к массовой гибели рыбы. Инцидент произошел на реке Свинуха, впадающей в Татьянку, где 3 июня обнаружили сотни тысяч мертвых особей и нефтяные пятна на поверхности воды.