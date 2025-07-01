В Самарской области возбудили уголовное дело после массовой гибели рыбы

В Куйбышевском и Волжском районах Самарской области начато уголовное расследование из-за загрязнения водоема, приведшего к массовой гибели рыбы. Инцидент произошел на реке Свинуха, впадающей в Татьянку, где 3 июня обнаружили сотни тысяч мертвых особей и нефтяные пятна на поверхности воды.
Что известно на данный момент:
Причины загрязнения:
Пробы воды показали критически низкий уровень кислорода, а также превышение предельно допустимых концентраций по пяти показателям, включая нефтепродукты и аммонийный азот. Последний появляется при разложении органики, что может указывать на сброс сточных вод.
Масштабы ЧП:
Погибло около 600 тысяч рыб, часть из них вынесло к берегу рядом с детским центром «Волгаренок».
Оценка ущерба:
Саратовский филиал ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) проводит подсчет экологического ущерба по заказу «Главрыбвода».
Кто занимается расследованием?
Дело возбуждено по статье «Загрязнение вод» (ст. 250 УК РФ). Надзор за расследованием осуществляет природоохранная прокуратура, которая ранее инициировала проверку.
Ожидается, что в ближайшее время будут установлены виновные в загрязнении. Река Свинуха впадает в Волгу, поэтому последствия инцидента могут затронуть и главную водную артерию региона.