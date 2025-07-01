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Силы ПВО уничтожили 60 дронов ВСУ за ночь

17 украинских беспилотников сбили над Крымом ночью 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 1 июля уничтожили 60 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что 17 беспилотников российские военные были ликвидированы над территорией Республики Крым, 16 — в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря. Еще пять Пять БПЛА уничтожены над Курской областью, четыре — над Саратовской, три вражеских беспилотника сбили над акваторией Черного моря, еще два — над территорией Белгородской области. Кроме того, по одному дрону ВСУ ликвидировали в Воронежской и Орловской областях.

Ранее власти ЛНР сообщили о массированном пролете украинских беспилотников. По данным регионального правительства, только над Луганском зафиксировано свыше 20 вражеских БПЛА.

А мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался, что город впервые подвергся атаке российским беспилотником нового типа «Черника». По его словам, специалисты Департамента ЧС зафиксировали применение этого дрона.

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