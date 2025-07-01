Силы ПВО уничтожили 60 дронов ВСУ за ночь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 1 июля уничтожили 60 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что 17 беспилотников российские военные были ликвидированы над территорией Республики Крым, 16 — в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря. Еще пять Пять БПЛА уничтожены над Курской областью, четыре — над Саратовской, три вражеских беспилотника сбили над акваторией Черного моря, еще два — над территорией Белгородской области. Кроме того, по одному дрону ВСУ ликвидировали в Воронежской и Орловской областях.
Ранее власти ЛНР сообщили о массированном пролете украинских беспилотников. По данным регионального правительства, только над Луганском зафиксировано свыше 20 вражеских БПЛА.
А мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался, что город впервые подвергся атаке российским беспилотником нового типа «Черника». По его словам, специалисты Департамента ЧС зафиксировали применение этого дрона.