Силы ПВО уничтожили 60 дронов ВСУ за ночь

Отмечается, что 17 беспилотников российские военные были ликвидированы над территорией Республики Крым, 16 — в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря. Еще пять Пять БПЛА уничтожены над Курской областью, четыре — над Саратовской, три вражеских беспилотника сбили над акваторией Черного моря, еще два — над территорией Белгородской области. Кроме того, по одному дрону ВСУ ликвидировали в Воронежской и Орловской областях.