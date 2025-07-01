В Челябинске директор школы-интерната попала под следствие за халатность

Челябинские следователи возбудили уголовное дело против директора МБОУ «Школа-интернат № 13» по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, с 2018 по июнь 2025 года директор интерната допустила ухудшение жилищных условий ребенка, оставшегося без попечения родителей. Она не сообщила об этом районному управлению соцзащиты, тем самым грубо нарушив права подопечного.
После обращения в соцсетях следственный отдел по Тракторозаводскому району Челябинска провел процессуальную проверку. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 293 УК РФ «халатность».
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия и восстановления нарушенных прав пострадавшего.