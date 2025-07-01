Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 33-летняя женщина пыталась сдать чужой телефон в комиссионку

В Жигулёвске полиция задержала 33-летнюю местную жительницу по подозрению в краже смартфона.

В Жигулёвске полиция задержала 33-летнюю местную жительницу по подозрению в краже смартфона. Инцидент произошёл в апреле, когда 46-летняя горожанка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже телефона стоимостью более 9 тысяч рублей.

Как произошла кража:

Потерпевшая оставила смартфон на лавочке возле дома на улице Репина, а когда вернулась, устройства уже не было на месте. Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, вышла на подозреваемую — ранее судимую за аналогичные преступления жительницу города.

Признание задержанной:

Женщина пояснила, что нашла телефон и, вместо того чтобы попытаться вернуть его владельцу, решила сдать аппарат в комиссионный магазин.

Уголовное дело:

Следственный отдел Жигулёвска возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.