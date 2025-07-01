В Самарской области 33-летняя женщина пыталась сдать чужой телефон в комиссионку

В Жигулёвске полиция задержала 33-летнюю местную жительницу по подозрению в краже смартфона. Инцидент произошёл в апреле, когда 46-летняя горожанка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже телефона стоимостью более 9 тысяч рублей.
Как произошла кража:
Потерпевшая оставила смартфон на лавочке возле дома на улице Репина, а когда вернулась, устройства уже не было на месте. Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, вышла на подозреваемую — ранее судимую за аналогичные преступления жительницу города.
Признание задержанной:
Женщина пояснила, что нашла телефон и, вместо того чтобы попытаться вернуть его владельцу, решила сдать аппарат в комиссионный магазин.
Уголовное дело:
Следственный отдел Жигулёвска возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
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