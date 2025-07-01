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8 взрослых и 3 детей утонули в Свердловской области

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 11 человек, среди которых трое детей.

Об этом было заявлено на Общественном совете при ГУ МЧС России по региону.

Всего на территории области произошло 10 происшествий на водных объектах, что на 54,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Основными причинами трагедий являются: употребление алкоголя, купание в запрещенных местах, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей.

Остро стоит вопрос о недостаточности оборудованных пляжей. На данный момент открыто только 6 мест для безопасного купания, что не достаточно для потребностей населения.

«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области произошло одно происшествие на водных объектах. В Екатеринбурге, на акватории озера Шарташ погиб мужчина.