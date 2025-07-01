8 взрослых и 3 детей утонули в Свердловской области

Об этом было заявлено на Общественном совете при ГУ МЧС России по региону.
Всего на территории области произошло 10 происшествий на водных объектах, что на 54,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Основными причинами трагедий являются: употребление алкоголя, купание в запрещенных местах, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей.
Остро стоит вопрос о недостаточности оборудованных пляжей. На данный момент открыто только 6 мест для безопасного купания, что не достаточно для потребностей населения.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области произошло одно происшествие на водных объектах. В Екатеринбурге, на акватории озера Шарташ погиб мужчина.