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Полицейские жестоко избили убиравшего тротуар мужчину в российском городе

В Приморском крае двух сотрудников полиции будут судить за избиение задержанного гражданина, занимавшегося уборкой тротуара.

В Приморском крае двух сотрудников полиции будут судить за избиение задержанного гражданина, занимавшегося уборкой тротуара. Соответствующая информация опубликована региональной прокуратурой.

Происшествие случилось в декабре 2024 года. Правоохранители прибыли по вызову службы безопасности предприятия и обнаружили мужчину, самостоятельно расчищавшего тротуар, перекрытый обрушившимся деревянным ограждением здания.

Задержанного доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, где в служебном помещении ему нанесли удары по лицу. По факту превышении служебных полномочий с применением насилия группой лиц было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Дальнегорский районный суд Приморского края.

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