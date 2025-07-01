Двое казахстанских детей пропали в Таиланде

В Instagram* казахстанка поделилась историей о двух детях из Актобе, которые пропали в Таиланде три года назад, сообщает El.kz.
По словам автора, родственники семьи рассказали, что дети исчезли из гостиничного номера, пока родители ненадолго отлучились. «Один миг — и всё может измениться», — предостерегает она, советуя не отпускать руку детей в людных местах и следить за ними у воды. Пост собрал множество откликов, от сочувствия до скептицизма.
Многие подтверждают подобные случаи. «Знакомые из Семея тоже потеряли детей в Таиланде, оставив их в номере», — пишет пользовательница, добавляя, что даже посольство не смогло помочь. Другие делятся опытом: «В Турции дочь пропала на 10 минут в ТЦ, муж был в панике». Комментаторы отмечают, что в отелях бывают скрытые двери, что усиливает риски: «В Дубае и на Бали видели такие в шкафах».
Скептики считают истории вымыслом. «МИД Казахстана опровергал, нет официальных подтверждений», — пишут они, указывая на отсутствие новостей в СМИ. «Если бы дети пропали, паблики гудели бы», — добавляют другие. Некоторые называют это слухами: «Каждый год одно и то же — Актобе, Семей, Атырау, но без фактов».
Тем не менее, пользователи сходятся в одном: за детьми нужен глаз да глаз. «Даже дома нельзя оставлять до 14 лет по закону», — напоминают комментаторы. Фильм «Звук свободы» о детском трафике часто упоминается как пример реальности угроз. «Берегите детей, это наше будущее», — пишут родители, делясь страхами и историями, вроде попыток похищения в Китае или Таиланде.
Дискуссия показала, как важно быть бдительными. «Пусть это слухи, но лучше не рисковать», — заключают многие. Пост стал напоминанием: отдых с детьми требует постоянного внимания, чтобы отпуск не обернулся трагедией.
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