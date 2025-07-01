Двое казахстанских детей пропали в Таиланде

Многие подтверждают подобные случаи. «Знакомые из Семея тоже потеряли детей в Таиланде, оставив их в номере», — пишет пользовательница, добавляя, что даже посольство не смогло помочь. Другие делятся опытом: «В Турции дочь пропала на 10 минут в ТЦ, муж был в панике». Комментаторы отмечают, что в отелях бывают скрытые двери, что усиливает риски: «В Дубае и на Бали видели такие в шкафах».