Сальдо спрогнозировал, как скоро ВСУ выйдут с правого берега Днепра в Херсонской области

«Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно», — отметил Сальдо, комментируя перспективы изменения линии фронта на правом берегу Днепра. Его слова передает РИА Новости.