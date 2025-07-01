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Полиция Самарской области пресекла 760 миграционных нарушений с 16 по 25 июня

Сумма административных штрафов по ним составила 1785 рублей.

Правоохранители поделились результатами первого этапа операции «Нелегал-2025».

Всего полицейские пресекли с 16-го по 25 июня 760 миграционных нарушений. Сумма административных штрафов по ним составила 1785 рублей. 378 фактов связаны с нарушением режима пребывания в РФ, 125 — с незаконным трудоустройством.

37 человек выдворят из России. Одного депортировали. Плюс приняли 27 решений о запрете на въезд в нашу страну. Также завели 46 уголовных дел.

«В Тольятти во время проведения оперативно-профилактической операции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Изъяты запрещенные вещества в крупном размере», — уточнили в региональном главке.

Ранее пятерых выходцев из Центральной Азии осудили за помощь в незаконной миграции в Самаре.

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