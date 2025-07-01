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Во Владивостоке будут судить ОПГ по вовлечению девушек в проституцию

Во Владивостоке под прикрытием сауны работала сеть интим-услуг.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая под прикрытием сауны организовала сеть платных интим-услуг. Как сообщает прокуратура Приморского края, фигуранты вовлекали женщин в проституцию через интернет-объявления, а вырученные деньги легализовали через фирму по «организации досуга».

По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемая использовала принадлежащее ей помещение сауны для оказания интим-услуг. В преступный бизнес она вовлекла сожителя и его мать, которые занимались администрированием и контролем деятельности.

Девушек вербовали через анкеты в интернете, размещенные на специализированном сайте. Клиентов находили через скрытую рекламу, маскируя нелегальные услуги под «элитный досуг».

Оперативники УМВД по Приморскому краю пресекли деятельность группы и наложили арест на их активы — помещение сауны, денежные средства на счетах, автомобиль.

Общая стоимость изъятого превышает 4 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.