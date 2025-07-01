Во Владивостоке будут судить ОПГ по вовлечению девушек в проституцию

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая под прикрытием сауны организовала сеть платных интим-услуг. Как сообщает прокуратура Приморского края, фигуранты вовлекали женщин в проституцию через интернет-объявления, а вырученные деньги легализовали через фирму по «организации досуга».
По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемая использовала принадлежащее ей помещение сауны для оказания интим-услуг. В преступный бизнес она вовлекла сожителя и его мать, которые занимались администрированием и контролем деятельности.
Девушек вербовали через анкеты в интернете, размещенные на специализированном сайте. Клиентов находили через скрытую рекламу, маскируя нелегальные услуги под «элитный досуг».
Оперативники УМВД по Приморскому краю пресекли деятельность группы и наложили арест на их активы — помещение сауны, денежные средства на счетах, автомобиль.
Общая стоимость изъятого превышает 4 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.