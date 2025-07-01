«14 ударов»: в Петербурге мужчина на глазах у ребенка зарезал жену

«Ребенок во время разговора с бабушкой, живущей в другом городе, плакал и говорил, что мама умерла. Тогда пожилая женщина позвонила в полицию и сообщила, по какому адресу находится ее сын с женой и ребенком», — рассказал собеседник телеканалу РЕН ТВ. По итогу тело убитой было найдено на диване в квартире с 14 ножевыми ранениями в районе головы. Все произошло на глазах у ребенка.