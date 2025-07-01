Жестокого убийцу ребенка из 90-х будут судить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге раскрыли убийство семилетнего ребенка, совершенное в 1995 году. Мальчика похитили и требовали у родителей выкуп, когда он был уже мертв, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в апреле 1995 года обвиняемый договорился со своим знакомым похитить первоклассника, чтобы вымогать деньги у его родителей. Когда доверчивый ребенок сел в машину, мужчина увез его на берег озера Свакуль, где придушил, надругался, а затем убил, нанеся несколько ударов камнем по голове. Труп мальчика обвиняемый поместил в мешок, положил туда кусок бетона и сбросил в водоем.
На следующий день обвиняемый и его подельник положили в почтовый ящик родителей ребенка записку с требованием передачи 50 тыс. долларов США, угрозами насилия над несовершеннолетним и его убийства в случае отказа выполнить их требования. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.