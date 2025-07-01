Жестокого убийцу ребенка из 90-х будут судить в Екатеринбурге

По версии следствия, в апреле 1995 года обвиняемый договорился со своим знакомым похитить первоклассника, чтобы вымогать деньги у его родителей. Когда доверчивый ребенок сел в машину, мужчина увез его на берег озера Свакуль, где придушил, надругался, а затем убил, нанеся несколько ударов камнем по голове. Труп мальчика обвиняемый поместил в мешок, положил туда кусок бетона и сбросил в водоем.