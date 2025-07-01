Тело забитого мужчины нашли в кустах рядом с Казанским собором в Санкт-Петербурге

«30 июня в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, рядом с Казанским собором, нашли тело 45-летнего мужчины, забитого до смерти», — рассказал собеседник журналистов. По его данным, личность погибшего уже установлена. На месте происшествия работают следователи, назначены необходимые экспертизы. По факту смерти возбуждено уголовное дело.