Тело забитого мужчины нашли в кустах рядом с Казанским собором в Санкт-Петербурге

На Невском проспекте Петербурга найдено тело забитого до смерти мужчины.
В Санкт-Петербурге в кустах рядом с Казанским собором на Невском проспекте обнаружено тело 45-летнего мужчины, забитого до смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«30 июня в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, рядом с Казанским собором, нашли тело 45-летнего мужчины, забитого до смерти», — рассказал собеседник журналистов. По его данным, личность погибшего уже установлена. На месте происшествия работают следователи, назначены необходимые экспертизы. По факту смерти возбуждено уголовное дело.
В Петербурге также накануне обнаружили тело убитой женщины, которой нанесли 14 ножевых ударов. Все произошло на глазах у ребенка. В смерти повинен муж погибшей.