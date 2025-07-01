В Уфе глава колледжа обвиняется в получении почти 1,4 млн рублей взятки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с июля 2023 года по март 2025 года мужчина, исполняя обязанности директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства, требовал взятки от арендатора бассейна, расположенного в учебном учреждении. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство, оказание содействия при заключении договора аренды помещения бассейна и создание беспрепятственных и благоприятных условий для предпринимательской деятельности.