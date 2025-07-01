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В Уфе глава колледжа обвиняется в получении почти 1,4 млн рублей взятки

Мужчина не признал свою вину, на время следствия его отстранили от выполнения должностных обязанностей.

Источник: Башинформ

53-летний исполняющий обязанности директора колледжа в Уфе обвиняется в получении почти 1,4 млн рублей взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с июля 2023 года по март 2025 года мужчина, исполняя обязанности директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства, требовал взятки от арендатора бассейна, расположенного в учебном учреждении. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство, оказание содействия при заключении договора аренды помещения бассейна и создание беспрепятственных и благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Сумма ежемесячных взяток варьировалась от 35 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Деньги передавались лично в руки обвиняемому, а также переводились на банковские счета, в том числе его знакомых. Общая сумма полученных взяток составила почти 1,4 млн рублей.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.