В Уфе глава колледжа обвиняется в получении почти 1,4 млн рублей взятки

53-летний исполняющий обязанности директора колледжа в Уфе обвиняется в получении почти 1,4 млн рублей взятки.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с июля 2023 года по март 2025 года мужчина, исполняя обязанности директора Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства, требовал взятки от арендатора бассейна, расположенного в учебном учреждении. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство, оказание содействия при заключении договора аренды помещения бассейна и создание беспрепятственных и благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Сумма ежемесячных взяток варьировалась от 35 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Деньги передавались лично в руки обвиняемому, а также переводились на банковские счета, в том числе его знакомых. Общая сумма полученных взяток составила почти 1,4 млн рублей.
Уголовное дело направили в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.