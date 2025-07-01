Абитуриентка московской Гнесинки отдала мошенникам все деньги

Затем на абитуриентку вышел другой мошенник, который назвался офицером ФСБ. Он сказал девушке, что она стала жертвой мошенников и нарушила правило о неразглашении паролей. Абитуриентке посыпались угрозы, и, испугавшись их, она собрала все деньги, имевшиеся, и отдала аферистам.