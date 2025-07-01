В Красноярском крае двое подростков надругались над мальчиком в детском лагере

По данным следствия, 25 и 27 июня 2025 года трое подростков в возрасте 11 и 13 лет, находясь в летнем спортивном лагере, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка. Мальчик рассказал о случившемся своей матери и воспитателю лагеря.