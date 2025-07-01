В Красноярском крае двое подростков надругались над мальчиком в детском лагере

В Сухобузимском районе возбуждено уголовное дело по факту насилия над ребенком.
В Сухобузимском районе начато уголовное дело из-за преступления против половой неприкосновенности 10-летнего мальчика. Это дело ведет Сухобузимский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, 25 и 27 июня 2025 года трое подростков в возрасте 11 и 13 лет, находясь в летнем спортивном лагере, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка. Мальчик рассказал о случившемся своей матери и воспитателю лагеря.
В рамках расследования назначены судебные экспертизы, и сейчас проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае подростка осудили за изнасилование 11-летней школьницы.