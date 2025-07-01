Притон с проститутками накрыли в Приморье

По данным следствия, на протяжении трех лет главная фигурантка дела, жительница Владивостока, под видом легальной деятельности в сауне организовала оказание интимных услуг за деньги. В свою схему она привлекла знакомых, сожителя и его мать, которые выполняли роль администраторов и координировали работу.