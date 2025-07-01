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Притон с проститутками накрыли в Приморье

В Приморье перед судом предстанут организаторы бизнеса по вовлечению женщин в проституцию, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в прокуратуре, в крае завершено расследование громкого уголовного дела. Перед судом предстанут трое жителей Владивостока, обвиняемых в создании преступной схемы по вовлечению женщин в занятие проституцией.

По данным следствия, на протяжении трех лет главная фигурантка дела, жительница Владивостока, под видом легальной деятельности в сауне организовала оказание интимных услуг за деньги. В свою схему она привлекла знакомых, сожителя и его мать, которые выполняли роль администраторов и координировали работу.

Клиентов подыскивали через интернет. На сайтах размещались анкеты девушек, что позволяло не только привлекать клиентов, но и находить новых участниц для вовлечения в незаконный бизнес.

Участников ОПГ обвиняют сразу по двум статьям. На сегодня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд.

Преступную деятельность удалось пресечь благодаря оперативной работе сотрудников УМВД по Приморскому краю.

В рамках расследования было арестовано имущество обвиняемых — помещение сауны, банковские счета и автомобиль. Общая сумма арестованных активов превысила четыре миллиона рублей.