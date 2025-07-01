Притон с проститутками накрыли в Приморье

Как рассказали в прокуратуре, в крае завершено расследование громкого уголовного дела. Перед судом предстанут трое жителей Владивостока, обвиняемых в создании преступной схемы по вовлечению женщин в занятие проституцией.
По данным следствия, на протяжении трех лет главная фигурантка дела, жительница Владивостока, под видом легальной деятельности в сауне организовала оказание интимных услуг за деньги. В свою схему она привлекла знакомых, сожителя и его мать, которые выполняли роль администраторов и координировали работу.
Клиентов подыскивали через интернет. На сайтах размещались анкеты девушек, что позволяло не только привлекать клиентов, но и находить новых участниц для вовлечения в незаконный бизнес.
Участников ОПГ обвиняют сразу по двум статьям. На сегодня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд.
Преступную деятельность удалось пресечь благодаря оперативной работе сотрудников УМВД по Приморскому краю.
В рамках расследования было арестовано имущество обвиняемых — помещение сауны, банковские счета и автомобиль. Общая сумма арестованных активов превысила четыре миллиона рублей.