Трамп предложил DOGE проверить Илона Маска на фоне ссоры с ним

Дональд Трамп призвал DOGE проверить Илона Маска.
Президент США Дональд Трамп предложил департаменту государственной эффективности (DOGE) провести проверку деятельности предпринимателя Илона Маска, чтобы оценить расходы страны на его проекты. Об этом американский глава написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Без запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы состояние. Может быть DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это (деятельность Илона Маска прим. URA.RU)», — написал Трамп в соцсетях.
В своем обращении президент США напомнил, что всегда выступал против обязательного перехода на электромобили и сам Илон Маск, поддержавший Трампа в ходе выборов, знал об этом. Трамп также отметил, что предприниматель получал крупные государственные субсидии для развития своих проектов и предположил, что без этой поддержки бизнесмену пришлось бы покинуть рынок США.
Отношения между Трампом и Маском накалились после ссоры на фоне взглядов на экономическую политику Белого дома. Однако спустя время президент США заявил, что не исключает возможности примирения с миллиардером.