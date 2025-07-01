Трамп предложил DOGE проверить Илона Маска на фоне ссоры с ним

В своем обращении президент США напомнил, что всегда выступал против обязательного перехода на электромобили и сам Илон Маск, поддержавший Трампа в ходе выборов, знал об этом. Трамп также отметил, что предприниматель получал крупные государственные субсидии для развития своих проектов и предположил, что без этой поддержки бизнесмену пришлось бы покинуть рынок США.