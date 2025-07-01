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Авто с дедушкой и внуком нашли на дне реки

Причины трагедии пока не установлены.

Источник: autodaily.ru

В Хромтауском районе Актюбинской области завершились поиски 65-летнего жителя села Кудыксай и его восьмилетнего внука, пропавших 25 июня, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. К сожалению, финал оказался трагическим: спасатели обнаружили их тела внутри утонувшего автомобиля на дне реки Орь.

Мужчина и ребёнок выехали из села на машине и перестали выходить на связь. Почти двое суток шли масштабные поиски с участием спасателей, водолазов, кинологов и служебной собаки, которая и помогла выйти на след. Вечером 26 июня водолазы обнаружили транспортное средство на глубине 2,5 метра и всего в четырёх метрах от берега.

Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, сначала было найдено тело ребёнка, затем извлекли автомобиль и тело мужчины. Причины трагедии пока не установлены, ими занимаются следственные органы. Возможно, машина сорвалась с дороги или водитель не справился с управлением на труднопроходимом участке.

Местные жители и родственники погибших глубоко потрясены произошедшим.