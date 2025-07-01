Авто с дедушкой и внуком нашли на дне реки

Мужчина и ребёнок выехали из села на машине и перестали выходить на связь. Почти двое суток шли масштабные поиски с участием спасателей, водолазов, кинологов и служебной собаки, которая и помогла выйти на след. Вечером 26 июня водолазы обнаружили транспортное средство на глубине 2,5 метра и всего в четырёх метрах от берега.