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Приставы взыскали 250 тысяч с самарца, который до смерти забил любовника жены

Речь идет о компенсации морального вреда матери погибшего.

Речь идет о компенсации морального вреда матери погибшего. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.

Горожанин вернулся домой и не смог найти супругу. Позже узнал: женщина была с соседом. Отправился в его квартиру и несколько раз ударил оппонента по голове. Последний умер в больнице.

Суд отправил самарца на исправительные работы и обязал выплатить матери погибшего 250 тыс. рублей. Материалы передали приставам Красноглинского района.

Правоохранители взыскали исполнительский сбор, а необходимую сумму — с доходов и счетов злоумышленника.

Ранее сотрудники регионального ГУ ФССП помогли мужчине перевести 70 тыс. рублей знакомому, которого тот ранее избил.

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