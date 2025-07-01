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Умер пенсионер, обманутый мошенниками с участием сына актера из «Интернов»

82-летний пенсионер перевел аферистам 1,8 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Умер 82-летний пенсионер, обманутый телефонными мошенниками с помощью сына известного российского актера Вадима Демчога, сыгравшего доктора Купитмана в сериале «Интерны». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Вильяма Демчога, приговоренного накануне к двум годам колонии.

Согласно материалам дела, Вильям Демчог сговорился с другими злоумышленниками и обманул пожилого мужчину. Аферисты убедили пенсионера перевести сбережения на «безопасные счета». Потерпевший снял деньги и перевел их мошенникам.

Вильям Демчог свою вину признал и полностью возместил пенсионеру материальный ущерб.

Ранее адвокат Шелупахин заявил, что Вильям Демчог не знал об участии в преступной схеме.