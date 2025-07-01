Умер пенсионер, обманутый мошенниками с участием сына актера из «Интернов»

Умер 82-летний пенсионер, обманутый телефонными мошенниками с помощью сына известного российского актера Вадима Демчога, сыгравшего доктора Купитмана в сериале «Интерны». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Вильяма Демчога, приговоренного накануне к двум годам колонии.