В Самару не пустили 20 тонн зараженной монилиозной гнилью сливы из Узбекистана

Специалисты Россельхознадзора остановили ввоз крупной партии заражённых слив из Узбекистана в Самарскую область. Почти 20 тонн фруктов, которые должны были поступить в местные торговые сети, оказались поражены опасным заболеванием.
Что обнаружили в партии?
27 июня на складе временного хранения в Самаре проверили 19,8 тонн узбекских слив. Лабораторные анализы Самарского филиала ВНИИЗЖ выявили бурую монилиозную гниль — инфекцию, которая:
✔ Поражает косточковые культуры (сливы, вишни, абрикосы);
✔ Быстро уничтожает урожай;
✔ Может заражать почву и угрожать местным садам.
Что будет с грузом?
По закону, такие фрукты запрещено не только продавать, но и перерабатывать. Владельцу партии предписано:
— Либо уничтожить сливы;
— Либо отправить их обратно поставщику.
Как покупателям защитить себя?
Россельхознадзор напоминает: при покупке импортных фруктов можно и нужно требовать у продавца сертификат качества. Это гарантия безопасности продукции.
Ведомство продолжает усиленный контроль за ввозом сельхозпродукции, чтобы не допустить проникновения опасных инфекций в регион.
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