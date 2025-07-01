Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самару не пустили 20 тонн зараженной монилиозной гнилью сливы из Узбекистана

Специалисты Россельхознадзора остановили ввоз крупной партии заражённых слив из Узбекистана в Самарскую область.

Специалисты Россельхознадзора остановили ввоз крупной партии заражённых слив из Узбекистана в Самарскую область. Почти 20 тонн фруктов, которые должны были поступить в местные торговые сети, оказались поражены опасным заболеванием.

Что обнаружили в партии?

27 июня на складе временного хранения в Самаре проверили 19,8 тонн узбекских слив. Лабораторные анализы Самарского филиала ВНИИЗЖ выявили бурую монилиозную гниль — инфекцию, которая:

✔ Поражает косточковые культуры (сливы, вишни, абрикосы);

✔ Быстро уничтожает урожай;

✔ Может заражать почву и угрожать местным садам.

Что будет с грузом?

По закону, такие фрукты запрещено не только продавать, но и перерабатывать. Владельцу партии предписано:

— Либо уничтожить сливы;

— Либо отправить их обратно поставщику.

Как покупателям защитить себя?

Россельхознадзор напоминает: при покупке импортных фруктов можно и нужно требовать у продавца сертификат качества. Это гарантия безопасности продукции.

Ведомство продолжает усиленный контроль за ввозом сельхозпродукции, чтобы не допустить проникновения опасных инфекций в регион.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.