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Схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с дрона обнаружили в ДНР

Сотрудники ФСБ, а также военные Министерства обороны нашли в Кураховском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с беспилотников. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ, а также военные Министерства обороны нашли в Кураховском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с беспилотников. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— Федеральной службой безопасности совместно с Минобороны России близи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о «разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыту оружия массового поражения», уточнили в ТАСС.

4 июня восемь контейнеров с оружием и боеприпасами обнаружили на взлетно-посадочной полосе в польской деревне Лашки неподалеку от границы с Украиной. По данным журналистов, найденный схрон не принадлежит польской армии и, вероятнее всего, является собственностью частной компании и предназначался для передачи на украинскую территорию.

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