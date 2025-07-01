Задержаны должностные лица Astana English School

«Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены. Кроме того, около Т16 млн переведены на счета “мертвых душ”, фактически не работавших в организации. Среди них — родственники подозреваемых, оформленные фиктивно. На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, две квартиры в столице и автомобиль. С санкции суда на указанное имущество наложен арест», — уточнили в АФМ.