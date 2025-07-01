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Задержаны должностные лица Astana English School

Астана. 1 июля. КазТАГ — Задержаны должностные лица Astana English School, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Источник: 2gis.kz

«Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ “Международная школа 81 Astana English School” акимата Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств. (…) Задержаны должностные лица», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, совместно с сотрудниками департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Астане «установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более Т900 млн».

«Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены. Кроме того, около Т16 млн переведены на счета “мертвых душ”, фактически не работавших в организации. Среди них — родственники подозреваемых, оформленные фиктивно. На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, две квартиры в столице и автомобиль. С санкции суда на указанное имущество наложен арест», — уточнили в АФМ.