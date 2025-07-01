Стала известна причина смерти россиянки в Японии

«По данным полиции, результаты вскрытия показали, что причиной смерти госпожи Ито стал тепловой удар. Однако, учитывая наличие множественных травм на лице госпожи Ито и оборонительных ран на ее правой руке, полиция не исключает, что она могла умереть от теплового удара после того, как ее избили и она не могла двигаться, поэтому дело также расследуется как убийство», — говорится в сообщении телеканала.