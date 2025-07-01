ФСБ нашла схрон ВСУ с ядовитыми бомбами для сброса с беспилотников

Ранее сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта в многолюдном месте в Новороссийске Краснодарского края по заданию СБУ. Он доставал из тайника в лесу взрывное устройство массой 2,5 кг, в этот момент его задержали. Подозреваемый также вёл для украинских спецслужб фотосъёмку военных объектов и собирал информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.