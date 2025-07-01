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ФСБ нашла схрон ВСУ с ядовитыми бомбами для сброса с беспилотников

Сотрудники ФСБ и российские военные выявили в Кураховском районе ДНР тайник ВСУ, содержащий химическое оружие для использования с беспилотников.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, вблизи села Ильинка был обнаружен схрон с самодельными взрывными устройствами, начинёнными пластидом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, применение которого запрещено международной Конвенцией о химическом оружии.

По этому факту Следственное управление ФСБ инициировало уголовное расследование, квалифицировав действия как преступление, связанное с разработкой, производством, накоплением, приобретением или сбытом оружия массового поражения, согласно статье 355 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта в многолюдном месте в Новороссийске Краснодарского края по заданию СБУ. Он доставал из тайника в лесу взрывное устройство массой 2,5 кг, в этот момент его задержали. Подозреваемый также вёл для украинских спецслужб фотосъёмку военных объектов и собирал информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.