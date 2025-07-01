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В ДНР обнаружен схрон с химическим оружием

В ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными авиабомбами для дронов, снаряженными отравляющим хлорпикрином. Об этом рассказали представители ФСБ.

Схрон ВСУ с химоружием для сброса с дрона нашли в ДНР, сообщила ФСБ.

В ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными авиабомбами для дронов, снаряженными отравляющим хлорпикрином. Об этом рассказали представители ФСБ.

«Вблизи села Ильинка ДНР обнаружен схрон ВСУ», — сообщили в ФСБ. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что найденное предназначено для сброса с БПЛА самодельных взрывных устройств. Химические вещества запрещены к применению.

Ранее в Курахово (ДНР) нашли крупный тайник украинских диверсантов, содержащий иностранное вооружение. Из схрона были изъяты пулеметы, гранатометы, противотанковые мины, минометные снаряды и гранаты. Оружие передано для исследования в Минобороны России.

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