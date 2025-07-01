В Алматы подростка избили толпой

«Инцидент произошел 28 июня, рядом с парком на Сейфуллина. Как утверждает подписчица, в промежутке между 15:00 и 16:00. По словам матери пострадавшего, на ее сына напала группа подростков. Они избивали его толпой и угрожали ножом. Сейчас подросток находится в больнице с переломом носа и сотрясением мозга», — говорится в публикации.