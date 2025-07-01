«Супермаркет для сексуальных маньяков»: скандал в элитной школе-интернате потряс страну

Скандал с абьюзерством в элитной школе-интернате, которую прозвали «супермаркетом для сексуальных маньяков», потряс Францию. Бывшие ученики подали иски, в которых обвиняют священников и персонал учебного заведения в физическом или сексуальном насилии в период с 1957 по 2004 год.
Когда 14-летний Паскаль Жели увидел рекламный проспект элитной французской католической школы-интерната, где летом можно плавать, а зимой кататься на лыжах, он умолял родителей отправить его туда. Он только что посмотрел американскую школьную драму «Общество мертвых поэтов» и ожидал увидеть «спорт и дружбу», рассказывает The Guardian.
"В первую же ночь я понял, что совершил ужасную ошибку, — признает Жели, ныне 51-летний офисный работник из Бордо. — Нас было 40 человек в общежитии с ветхими матрасами. Когда я шепотом попросил другого мальчика принести туалетную бумагу в туалет, надзиратель схватил меня за лицо и указал на каменную террасу снаружи. Кто-то посоветовал мне взять пальто, потому что можно часами простоять на улице в холоде и сырости. Меня заставили простоять там всю ночь.
Бывший ученик продолжает: «Это было только начало: регулярные удары по голове, дети били так сильно, что у них текла кровь и они теряли сознание. Я видел, как у одного мальчика вырвали волосы. Одного ударили так сильно, что он потерял 40% слуха. Иногда нас заставляли часами стоять у своих кроватей по ночам, потому что кто-то шептал, или наши кровати были перевернуты, а мы лежали в них. Это был настоящий ужас.».
Жели входит в группу бывших учениц частной католической школы Нотр-Дам-де-Бетаррам, чьи рассказы о физическом насилии, изнасилованиях и сексуальных домогательствах раскрыли то, что считается крупнейшим скандалом о жестоком обращении с детьми в школе в истории Франции. Министр образования Элизабет Борн назвала это моментом #MeTooSchools.
Французское парламентское расследование заслушало многомесячные свидетельские показания о заведении, которое расположено в предгорьях Пиренеев недалеко от паломнического города Лурд, а также о других частных школах и детских домах по всей Франции. В среду комиссия должна опубликовать свой отчет и 50 рекомендаций по предотвращению насилия в сфере образования. Ожидается, что в нем будет осуждаться неспособность французского государства защитить детей.
Скандал с Бетаррамом также стал политическим вызовом для премьер-министра Франсуа Байру, который отправил нескольких своих детей в школу, где его жена также преподавала катехизис, пишет The Guardian. Дочь Байру, которой сейчас 53 года, недавно рассказала, что была жестоко избита в летнем лагере, связанном со школой, но не призналась в этом своему отцу. Байру, который был министром образования с 1993 по 1997 год и занимал различные политические посты на местном уровне, был допрошен следователями о том, знал ли он о жестоком обращении в Бетарраме и скрывал ли это. Он сказал, что «ничего не скрывал», заявив, что его враги ведут политическую кампанию «уничтожения» против него.
В общей сложности с 1957 по 2004 год было подано 200 юридических жалоб, обвиняющих священников и персонал Бетаррама в физическом или сексуальном насилии. В девяноста жалобах утверждается о сексуальном насилии или изнасилованиях. По двум жалобам бывшему руководителю были предъявлены обвинения в предполагаемом сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней в 2004 году и в предполагаемом изнасиловании несовершеннолетней в период с 1991 по 1994 год. Он был заключен под стражу на время расследования. По многим другим обвинениям истек срок судебного преследования. Жели утверждает: «Мы хотим внести изменения в закон, чтобы отменить временные ограничения для подачи заявлений о жестоком обращении с детьми».
Еще один бывший ученик, 51-летний Борис, который сейчас работает в отделе организации мероприятий, сказал: «Бетаррам был похож на супермаркет для сексуальных маньяков, и те из нас, кто подвергся сексуальному насилию, часто имели тот же профиль: уязвимые дети с разлученными или умершими родителями». Из бедной семьи с одним родителем в Бордо он был отправлен в Бетаррам в возрасте 13 лет, по иронии судьбы, потому что его мать хотела защитить его; в 12 лет он стал мишенью банды абьюзеров в Бордо, которые в течение нескольких месяцев подвергали его сексуальному насилию.
Борис, который не хотел, чтобы его фамилия была опубликована, сказал: «Моя мать хотела увезти меня из Бордо, поэтому мы упросили директора школы Бетаррам дать нам место. Чтобы убедить его, я рассказал ему о жестоком обращении, которому подвергся, включая ужасные подробности о том, что нападавший всегда передавал мне конверт с 50 французскими франками [эквивалент 7 евро]».
По его словам, через шесть месяцев после того, как Борис поступил в Бетаррам, тот же директор школы, священник Пьер Сильвиет-Каррикар, вызвал его в свой кабинет в день его 14-летия и подверг сексуальному насилию. «Затем он вручил мне конверт с 50 франками, — сказал Борис. — Такой цинизм и жестокость…».
Священника Каррикара обвинили в нападении на другого 11-летнего ученика, отец которого только что погиб в дорожно-транспортном происшествии. Мать мальчика, Мартина, договорилась о том, что приедет за ним в школу в 6 утра в день похорон его отца. Мартина, которой сейчас 71 год, рассказала: «Перед моим приездом отец Каррикар разбудил моего сына и отвел его в душевую для священников, где велел ему вымыться, чтобы хорошо выглядеть на похоронах. Затем, в той ванной, он подверг моего сына ужасному сексуальному насилию».
Сын Мартины не рассказывал ей о жестоком обращении, но она заметила, как сильно он страдал: «В крематории он был в отчаянии. Он лежал на гробу своего отца и пытался открыть его. Он сказал: “Я хочу пойти с папой”.
Десять лет спустя, в 1997 году, 21-летний сын Мартины был арестован за то, что обнажал себя. На допросе в полиции он не выдержал и впервые рассказал о неоднократных случаях сексуального насилия в Бетарраме. Было возбуждено полицейское расследование по факту изнасилования несовершеннолетнего. Каррикар, который отрицал обвинения, был обвинен и заключен под стражу до суда.
Но, к удивлению ведущего следователя по этому делу, Каррикар был освобожден через две недели, и ему впоследствии разрешили переехать в Рим. После того, как французская полиция связалась с ним для допроса по второй жалобе, поданной в 2000 году, Каррикар покончил с собой. Парламентское расследование спросило Байру, запрашивал ли он информацию по этому делу у следственного судьи и мог ли он вмешаться в это дело. Он отрицал, что каким-либо образом вмешивался.
«Это разрушило жизнь моего сына», — сказала Мартина. «В его 49 лет у него нет ни семьи, ни работы. Он побывал во многих психиатрических отделениях. Его кожа повреждена из-за того, что он постоянно чистит себя».
Организация священников, которая управляла школой в Бетарраме, заявила в марте, что взяла на себя ответственность за «страдания» бывших учеников и начала независимое расследование того, что она назвала «массовым насилием» на протяжении десятилетий.
Тем временем, Паскаль Жели и французская группа выживших обратились с призывом ко всем, кто пострадал в результате стихийного бедствия, связаться с ними. Орден Бетаррама был миссионерским орденом, существовавшим по всему миру, от Великобритании до Бразилии, Таиланда и Кот-д’Ивуара. «Мы думаем, что это выходит далеко за рамки Франции», — уверен Жели.
Еще один из тех, кто борется с тем, что он назвал «последствиями насилия на всю жизнь», — Лоран, работник государственного сектора, который рассказал, что подвергся сексуальному насилию в кабинете священника и однажды был избит до потери сознания за то, что бросил снежок в неправильном направлении на детской площадке. Он подал судебную жалобу на словесное и физическое насилие, а также на сексуальное домогательство.
«Это была не просто пощечина, это были избиения до потери сознания», — говорит Лоран, которому сейчас 56 лет. «В течение двух лет, проведенных мной в школе, я постоянно подвергался унижениям, насилию и нападкам — последствия этого остаются на всю жизнь. Я говорю это сейчас, чтобы убедиться, что подобное больше никогда не повторится ни с одним ребенком».