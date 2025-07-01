«Супермаркет для сексуальных маньяков»: скандал в элитной школе-интернате потряс страну

Скандал с Бетаррамом также стал политическим вызовом для премьер-министра Франсуа Байру, который отправил нескольких своих детей в школу, где его жена также преподавала катехизис, пишет The Guardian. Дочь Байру, которой сейчас 53 года, недавно рассказала, что была жестоко избита в летнем лагере, связанном со школой, но не призналась в этом своему отцу. Байру, который был министром образования с 1993 по 1997 год и занимал различные политические посты на местном уровне, был допрошен следователями о том, знал ли он о жестоком обращении в Бетарраме и скрывал ли это. Он сказал, что «ничего не скрывал», заявив, что его враги ведут политическую кампанию «уничтожения» против него.