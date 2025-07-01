Мини-завод по производству самогона уничтожен в лесу под Щучином

«За изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 5 базовых величин с конфискацией продукции, полуфабриката и аппарата. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 30 базовых величин», — напомнили в милиции.