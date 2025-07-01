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Мини-завод по производству самогона уничтожен в лесу под Щучином

В Щучинском районе в лесу вблизи деревни Плетки правоохранители обнаружили и ликвидировали самогонный мини-завод. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

Отмечается, что изъяты два самогонных аппарата и 320 литров готового продукта. Кроме того, уничтожено свыше шести тонн браги.

«Владелец» мини-спиртзавода уже попадал в поле зрения милиции за самогоноварение.

«За изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 5 базовых величин с конфискацией продукции, полуфабриката и аппарата. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 30 базовых величин», — напомнили в милиции.