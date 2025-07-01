Евростат выявил, что новые санкции против России серьезно ударят по самой Европе

В конце мая 2025 года Европарламент утвердил поэтапное введение пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. Уже с июля тарифы вырастут до 40−45 евро за тонну, а к 2035 году могут достичь 100% от таможенной стоимости. Несмотря на протесты крупнейших отраслевых профсоюзов, Еврокомиссия заявила, что ощутимый негативный эффект для европейских фермеров проявится не раньше следующего года. В настоящий момент в Европе обсуждается 18-й пакет санкций. Накануне обсуждение по нему было отложено.