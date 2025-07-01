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Глава Удмуртии Бречалов: Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Ижевске

В Ижевске промышленное предприятие подверглось атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Один из промышленных объектов в Ижевске подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима», — говорится в сообщении.

По его словам, все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Бречалов пообещал предоставлять дополнительные сведения по мере их поступления.

Ранее сообщалось, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского попытались ударить дальнобойными британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow по мирному Донецку. Удар пришелся по Калининскому и Ворошиловскому району столицы Республики в центре города.

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