В российском вузе во взяточничестве заподозрили нового исполняющего обязанности ректора

По данным источников 74.ru, в университет прибыли сотрудники силовых структур в масках, что вызвало беспокойство среди преподавателей и студентов. Исполняющего обязанности ректора вывели из здания в наручниках, после чего провели обыски как в его кабинете, так и по месту жительства. В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также следователи СКР.