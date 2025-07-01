В российском вузе во взяточничестве заподозрили нового исполняющего обязанности ректора

В Уральском государственном университете физической культуры задержан исполняющий обязанности ректора, пишет «URA.RU». Это уже третий случай, когда руководитель данного вуза оказывается под следствием. Мужчина занимал должность всего четыре месяца — его назначили в марте, а уже в июле он попал под уголовное преследование.
По данным источников 74.ru, в университет прибыли сотрудники силовых структур в масках, что вызвало беспокойство среди преподавателей и студентов. Исполняющего обязанности ректора вывели из здания в наручниках, после чего провели обыски как в его кабинете, так и по месту жительства. В операции участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также следователи СКР.
Следствие считает, что ещё в 2024 году, до назначения на должность и.о. ректора, задержанный получил взятку от студента за гарантированную сдачу экзаменов без личного присутствия. Ранее мужчина занимал должность заведующего кафедрой физического воспитания в Южно-Уральском государственном университете.
В приёмной вуза журналистам заявили, что не владеют информацией о задержании, а на вопрос о местонахождении сотрудника ответили, что его нет на рабочем месте.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, что грозит лишением свободы на срок до 12 лет.
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