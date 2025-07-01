Бречалов: Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников ВСУ

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 1 июля, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
— Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления, — написал Бречалов в своем Telegram-канале.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины выпустили 60 беспилотников по территории России. Так, дроны были перехвачены в семи российских регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Сотрудники ФСБ, а также военные нашли в Кураховском районе Донецкой Народной Республики схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с беспилотников.