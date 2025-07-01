Подростка задержали в Рязанской области по подозрению в подготовке теракта

Кроме того, 3 июня силовики задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины, который изготовил мощную бомбу и собирался устроить взрыв в Севастополе. Он дистанционно получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы и о том, где необходимо ее заложить.