Подростка задержали в Рязанской области по подозрению в подготовке теракта

В Рязанской области задержали 16-летнего жителя города Михайлов Андрея Я., подозреваемого в подготовке теракта. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает Baza.
По данным источников, подросток учится на первом курсе техникума. Следствие считает, что он намеревался совершить поджог мечети «Аль-Сахаба» на улице Пионерской.
Для этого, как полагают правоохранители, он изготовил самодельные зажигательные устройства.
Андрей Я. задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта, передает Telegram-канал.
23 июня ФСБ задержала двух жительниц Запорожья за шпионаж для Службы безопасности Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене.
Кроме того, 3 июня силовики задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины, который изготовил мощную бомбу и собирался устроить взрыв в Севастополе. Он дистанционно получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы и о том, где необходимо ее заложить.
В Ярославской области задержали уроженку Украины, которая собирала взрывное устройство в палатке. По предварительной информации, женщина планировала устроить подрыв на железнодорожных путях.