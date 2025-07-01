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Подростка задержали в Рязанской области по подозрению в подготовке теракта

В Рязанской области задержали 16-летнего жителя города Михайлов Андрея Я., подозреваемого в подготовке теракта. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает Baza.

В Рязанской области задержали 16-летнего жителя города Михайлов Андрея Я., подозреваемого в подготовке теракта. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает Baza.

По данным источников, подросток учится на первом курсе техникума. Следствие считает, что он намеревался совершить поджог мечети «Аль-Сахаба» на улице Пионерской.

Для этого, как полагают правоохранители, он изготовил самодельные зажигательные устройства.

Андрей Я. задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта, передает Telegram-канал.

23 июня ФСБ задержала двух жительниц Запорожья за шпионаж для Службы безопасности Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене.

Кроме того, 3 июня силовики задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины, который изготовил мощную бомбу и собирался устроить взрыв в Севастополе. Он дистанционно получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы и о том, где необходимо ее заложить.

В Ярославской области задержали уроженку Украины, которая собирала взрывное устройство в палатке. По предварительной информации, женщина планировала устроить подрыв на железнодорожных путях.