В Ижевске предприятие подверглось атаке БПЛА.
По предприятию в Ижевске была предпринята атака БЛПА. Об этом написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. Все оперативные службы выехали на место», — написал Бречалов в telegram-канале.
Сегодня в нескольких городах России введен режим опасности атаки беспилотниками. Также в некоторых регионах вводятся ограничения на полеты воздушных средств. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где подробно описывает новости спецоперации на сегодняшний день.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше