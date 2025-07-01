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Двоих юных зацеперов сняли с хвоста электрички «Санкт-Петербург — Васкелово»

Сотрудники транспортной полиции в Петербурге в ходе проведения профилактического рейда, направленного на профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта, выявили двух очередных несовершеннолетних зацеперов.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве 1 июля, подростков в возрасте 11 и 13 лет сняли с хвостовой части электропоезда, следующего по маршруту «Санкт-Петербург — Васкелово».

С юными правонарушителями провели беседу. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иным законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), отметили в транспортной полиции СЗФО.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил дело по факту травмирования подростка возле железнодорожной станции Лаврики под Петербургом.