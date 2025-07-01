Baza: в Рязанской области задержан подросток, подозреваемый в подготовке теракта в мечети

Случаи предотвращения нападений с участием несовершеннолетних фиксировались и ранее. В Тюменской области подросток планировал массовое убийство в учебном заведении, однако его действия были пресечены правоохранителями, а сам он был приговорен к четырем годам в воспитательной колонии.