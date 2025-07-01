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Baza: в Рязанской области задержан подросток, подозреваемый в подготовке теракта в мечети

В Рязанской области задержан 16-летний подросток из города Михайлов, подозреваемый в подготовке теракта в местной мечети. Об этом сообщает Baza.

Подросток в Рязанской области пытался устроить теракт, он панировал поджечь мечеть.

В Рязанской области задержан 16-летний подросток из города Михайлов, подозреваемый в подготовке теракта в местной мечети. Об этом сообщает Baza.

«По данным источников, задержан 16-летний Андрей Я. из города Михайлов. По версии следствия, учащийся первого курса техникума планировал устроить поджог мечети Аль-Сахаба на улице Пионерской», — передают авторы канала.

Подросток в настоящий момент задержан, возбуждено уголовное дело. Тот планировал устроить поджог мечети при помощи самодельного устройства. Официально информацию об этом пока не подтверждали.

Случаи предотвращения нападений с участием несовершеннолетних фиксировались и ранее. В Тюменской области подросток планировал массовое убийство в учебном заведении, однако его действия были пресечены правоохранителями, а сам он был приговорен к четырем годам в воспитательной колонии.