В Самаре 68-летний мужчина на Chevrolet Nive сбил 21-летнего мотоциклиста

30 июня утром в Промышленном районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. Авария случилась около 09:20 на Заводском шоссе, напротив дома 57 «Б». Об этом стало известно от ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным ГИБДД, 68-летний водитель Chevrolet Niva при перестроении не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha MT-07, двигавшемуся в попутном направлении. В результате столкновения мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль Volvo с прицепом.
21-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Состояние пострадавшего уточняется. Отметим, что мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД.
Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила перестроения и всегда убеждаться в безопасности манёвра.
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