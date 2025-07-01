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В Самаре 68-летний мужчина на Chevrolet Nive сбил 21-летнего мотоциклиста

30 июня утром в Промышленном районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла.

30 июня утром в Промышленном районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. Авария случилась около 09:20 на Заводском шоссе, напротив дома 57 «Б». Об этом стало известно от ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД, 68-летний водитель Chevrolet Niva при перестроении не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha MT-07, двигавшемуся в попутном направлении. В результате столкновения мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль Volvo с прицепом.

21-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Состояние пострадавшего уточняется. Отметим, что мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД.

Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила перестроения и всегда убеждаться в безопасности манёвра.

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