Многокилометровая пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 803 авто

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани зафиксирована большая автомобильная очередь. Как сообщили в оперативном телеграм-канале, отслеживающем ситуацию на транспортном переходе, утром 30 июня в пробке у досмотрового пункта в Тамани стояли 757 машин. На данный момент их количество выросло до 803.