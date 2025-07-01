Многокилометровая пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 803 авто

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 803 транспортных средства. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.
При этом с крымской стороны — в районе Керчи — ситуация остаётся стабильной: досмотры проходят без задержек, и очередей у пункта въезда на мост нет. Оперативные службы призывают водителей учитывать текущую обстановку при планировании маршрута и по возможности заранее уточнять дорожную ситуацию.
На минувших выходных сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту образовалась внушительная пробка. Так, почти тысяча автомобилей стояли несколько часов в ожидании разрешения на проезд.