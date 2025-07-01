Оператор связи из Омска оштрафован на 600 тысяч рублей за пропуск звонка

«В результате проверки исполнения законодательства о связи было возбуждено дело об административном правонарушении за неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть с подменного номера», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.