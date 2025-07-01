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Оператор связи из Омска оштрафован на 600 тысяч рублей за пропуск звонка

Мошенники обманули жителя Омской области благодаря ошибке оператора связи.

Источник: Комсомольская правда

В Омске оператор сотовой связи заплатит крупный штраф за нарушение законодательства о связи. В мае 2024 года омич допустил дозвон из-за рубежа с подменного номера.

Звонок привел к очередному случаю мошенничества — пострадал житель Омска, который поверил мошенникам и перевел на так называемый «безопасный счет» 50 тысяч рублей.

«В результате проверки исполнения законодательства о связи было возбуждено дело об административном правонарушении за неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть с подменного номера», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Мировой судья судебного участка № 468 г. Москвы вынес решение о привлечении оператора к административной ответственности и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей. Отметим, что по факту мошенничества следственные органы уже возбудили уголовное дело, которое находится в стадии расследования.

Ранее мы писали, что омский предприниматель перевел аферистам 18 млн рублей.