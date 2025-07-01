Военнослужащий Владимир Николаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Владимир родился 13 декабря 1993 года. В 2010 году поступил в Иркутский авиационный колледж. А уже через два года его призвали на срочную службу в ряды российской армии. После демобилизации работал слесарем и строителем, — рассказал мэр в своем сообщении.