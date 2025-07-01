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Военнослужащий Владимир Николаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Ефрейтора не стало 16 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Владимир Николаев, проживающий в деревне Имигей Эхирит-Булагатского района погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Геннадий Осодоев в своем телеграм-канале, парня не стало при выполнении боевого задания.

— Владимир родился 13 декабря 1993 года. В 2010 году поступил в Иркутский авиационный колледж. А уже через два года его призвали на срочную службу в ряды российской армии. После демобилизации работал слесарем и строителем, — рассказал мэр в своем сообщении.

В октябре прошлого года парень подписал контракт и отправился в зону СВО, где служил стрелком-сапером взвода штурмовой роты. Ефрейтор Николаев погиб 16 июня 2025 года. Администрация и Дума Эхирит-Булагатского района выразила соболезнования маме и двум сыновьям погибшего.

Ранее КП-Иркутск поделилась, что боец Петр Семенов из Нукутского района героически погиб в зоне СВО.