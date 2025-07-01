Силовики предотвратили теракт в мечети в российском регионе

В Рязанской области правоохранительные органы задержали 16-летнего студента техникума по подозрению в подготовке теракта в мечети. По данным Telegram-канала Baza, подросток, проживающий в городе Михайлов, планировал поджечь мечеть Аль-Сахаба на улице Пионерской с использованием самодельных зажигательных устройств.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Подробности мотивов и обстоятельств дела пока не раскрываются.
В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия, включая обыски и допросы.
Этот инцидент вновь привлекает внимание к проблеме радикализации среди молодежи и необходимости усиления профилактической работы.
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