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В Самарской области 11-летняя девочка и 42-летняя женщина пострадали в ДТП

Вчера вечером в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП.

Вчера вечером в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Авария случилась около 19:10 на 7,7 км Обводного шоссе. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

По предварительной информации ГИБДД, 51-летний водитель Ford Explorer двигался по Обводному шоссе в сторону улицы Новозаводской.

На указанном участке дороги он сначала наехал на разделительное ограждение, затем столкнулся с попутным автомобилем ВИС, после чего его машина перевернулась и оказалась в кювете.

В результате ДТП пострадали пассажиры Ford Explorer:

42-летняя женщина;

11-летняя девочка.

Обе были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия. На месте работали оперативные службы, проводились необходимые замеры и оформление.

Отметим, что данный участок Обводного шоссе считается аварийно-опасным. Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность при движении по этой трассе.

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