В Самарской области 11-летняя девочка и 42-летняя женщина пострадали в ДТП

Вчера вечером в Центральном районе Тольятти произошло серьезное ДТП. Авария случилась около 19:10 на 7,7 км Обводного шоссе. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
На указанном участке дороги он сначала наехал на разделительное ограждение, затем столкнулся с попутным автомобилем ВИС, после чего его машина перевернулась и оказалась в кювете.
В результате ДТП пострадали пассажиры Ford Explorer:
42-летняя женщина;
11-летняя девочка.
Обе были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия. На месте работали оперативные службы, проводились необходимые замеры и оформление.
Отметим, что данный участок Обводного шоссе считается аварийно-опасным. Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность при движении по этой трассе.
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