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МЧС сделало заявление для жителей Орловской области

Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Об этом рассказали представители МЧС России.

В Орловской области объявили авиационную опасность.

Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Об этом рассказали представители МЧС России.

«Авиационная опасность на территории Орловской области», — говорится в сообщении. Его публикует ТАСС.

Ранее в нескольких городах были введены ограничения на полеты воздушных средств. Кроме того, в некоторых регионах были уничтожены БПЛА. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.

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