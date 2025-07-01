МЧС сделало заявление для жителей Орловской области

В Орловской области объявили авиационную опасность.
Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Об этом рассказали представители МЧС России.
«Авиационная опасность на территории Орловской области», — говорится в сообщении. Его публикует ТАСС.
Ранее в нескольких городах были введены ограничения на полеты воздушных средств. Кроме того, в некоторых регионах были уничтожены БПЛА. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.
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