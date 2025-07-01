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В Самарской области 28-летний водитель Chery Tiggo влетел в отбойник на трассе

Ночное ДТП произошло на 302 км автодороги Сызрань-Ульяновск.

Ночное ДТП произошло на 302 км автодороги Сызрань-Ульяновск. По предварительной информации ГИБДД, 28-летний водитель внедорожника не справился с управлением.

В 01:25 автомобиль Chery Tiggo двигался в сторону Ульяновска Водитель не рассчитал скорость и допустил наезд на отбойник. После аварии мужчина самостоятельно обратился за медпомощью.

Автомобиль получил механические повреждения. Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительная версия — превышение скорости в ночное время.

ГИБДД напоминает: выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям! Особую осторожность следует проявлять в темное время суток.

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