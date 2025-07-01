В Самарской области 28-летний водитель Chery Tiggo влетел в отбойник на трассе

Ночное ДТП произошло на 302 км автодороги Сызрань-Ульяновск. По предварительной информации ГИБДД, 28-летний водитель внедорожника не справился с управлением.
В 01:25 автомобиль Chery Tiggo двигался в сторону Ульяновска Водитель не рассчитал скорость и допустил наезд на отбойник. После аварии мужчина самостоятельно обратился за медпомощью.
Автомобиль получил механические повреждения. Водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Предварительная версия — превышение скорости в ночное время.
ГИБДД напоминает: выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям! Особую осторожность следует проявлять в темное время суток.
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