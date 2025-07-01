Shot: третий дрон атаковал Ижевск

Третий дрон атаковал Ижевск. пишет Shot.
Еще один беспилотник был сбит на подлете к Ижевску. Это уже третий вражеский БПЛА, запущенный по городу в ближайший час. Об этом сообщает Shot.
«Третий БПЛА, предварительно, сбили на подлете в Ижевску», — передают авторы канала, ссылаясь на данные от местных жителей. Его, предварительно, уничтожили над Увинским районом, передают журналисты. Также сообщается, что пораженный летающий объект может быть дроном «Лютый». Официально о третьем дроне пока не сообщалось.
Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщал, что Ижевск атаковали дроном. По его словам, под удар попало одно из предприятий. Сегодня в нескольких городах России введен режим опасности атаки беспилотниками. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.