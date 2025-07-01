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Мошенники взялись за должников и алиментщиков: новая схема обмана через Telegram

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). Киберпреступники освоили новую схему обмана: теперь они рассылают сообщения в Telegram, выдавая себя за сотрудников Бюро принудительного исполнения (БПИ).

В сообщении говорится, что у пользователя якобы имеются долги по оплате штрафов, алиментов или налогов. Для «подтверждения» прикладывается файл с официальным названием (документ, постановление, распоряжение), в котором содержится информация о задолженности. На самом деле это APK-файл — приложение, которое при скачивании получает доступ к данным на устройстве, в том числе к банковским картам, и передаёт эту информацию мошенникам.

После загрузки такого файла ваше устройство оказывается под угрозой: мошенники могут рассылать спам от вашего имени, использовать гаджет в других схемах и похищать личные данные.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, будьте бдительны: не открывайте и не скачивайте файлы от незнакомых аккаунтов.

Но на этом фантазия аферистов не заканчивается. В соцсетях пользователи сообщают, что злоумышленники, если вы не отвечаете на сообщения, также начали звонить и представляться инспекторами БПИ. Они пугают «огромными штрафами» и «нарастающей задолженностью», требуя немедленной оплаты.

Не ведитесь на подобные уловки! Проверить наличие долгов можно самостоятельно и безопасно на официальном сайте Бюро принудительного исполнения, через портал государственных услуг и в приложении Налогового комитета.

Помните: официальные структуры не рассылают документы в мессенджерах и не требуют оплат через неизвестные номера или счета.