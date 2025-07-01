Мошенники взялись за должников и алиментщиков: новая схема обмана через Telegram

В сообщении говорится, что у пользователя якобы имеются долги по оплате штрафов, алиментов или налогов. Для «подтверждения» прикладывается файл с официальным названием (документ, постановление, распоряжение), в котором содержится информация о задолженности. На самом деле это APK-файл — приложение, которое при скачивании получает доступ к данным на устройстве, в том числе к банковским картам, и передаёт эту информацию мошенникам.