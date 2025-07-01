В Ростовской области обломки сбитого БПЛА упали на дом инвалида-колясочника

В Мясниковском районе Ростовской области от обломков сбитого БПЛА пострадали окна в частном доме. Об этом в ночь на 1 июля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Инцидент произошел в хуторе Веселом. Оконные стекла разбились в доме инвалида-колясочника, также частями беспилотника посекло забор и ворота. Сам хозяин дома не пострадал.
— На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить ущерб. В восстановлении будет оказана помощь, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Также, по информации главы региона, в многоквартирном доме на 7-й Садовой площадке в Таганроге оказались разбиты несколько окон, повреждения получили припаркованные машины.
Силы ПВО прошедшей ночью ликвидировали БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
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